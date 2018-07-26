Руководство полиции Серпухова уволено после игнорирования заявлений о педофиле-убийце

Четверо полицейских из руководства полиции Серпухова были уволены после изнасилования и убийства 5-летней девочки местным жителем Александром Семиным. Как стало известно ранее, на него еще год назад поступала жалоба в полицию от родителей, обеспокоенных тем, что подозрительный мужчина кружит вокруг детской площадки.

Однако местный участковый, не желая портить статистику, отказался принять заявление и обратить более пристальное внимание на подозрительного мужчину, а через год он совершил свое страшное преступление.

В отношении участкового, проигнорировавшего сигналы тревоги, уже возбуждено уголовное дело. А 26 июля стало известно о наказании, которое постигнет полицейских из числа руководителей в полиции Серпухова.

Они будут уволены за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных в тот период, когда поступила жалоба на подозрительного мужчину на детской площадке.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Подмосковью, после проведенной проверки уволены четверо полицейских из числа районного руководства, еще один привлечен к строгой дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.

Кроме того, как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, начальник МУ МВД России "Серпуховское" будет уволен после выхода из отпуска.

Ранее сообщалось, что суд арестовал жителя Серпуховского района Александра Семина, подозреваемого в надругательстве и убийстве 5-летней девочки. Кроме того, как сообщила накануне представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.