В России собираются ужесточить правила выезда за рубеж

Российский союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии всех визовых центров и появление огромных очередей в консульствах из-за введения аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами, сообщает "Интерфакс".

В России на сегодняшний день работают шесть компаний, управляющих визовыми центрами. Сведения о них содержатся в реестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках, сообщила агентству пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

На прошлой неделе депутаты от "Единой России" предложили внести изменения в закон о порядке выезда и въезда в Россию. Поправки предполагают возложение на МИД РФ функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.

Тюрина пояснила, что критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров получить ее не может. Иностранным дипмиссиям в случае принятия поправок придется или менять сервис-провайдеров, или приостанавливать деятельность визовых центров.

При этом пресс-секретарь РСТ подчеркнула, что всем требованиям законопроекта не может соответствовать ни одна российская фирма. Поправки, по ее словам, поставят в патовую ситуацию не только провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.

"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну", — пояснила Тюрина.