Кандидат в мэры Сергей Собянин встретился с главврачами столичных больниц

Говорили о реконструкции районных поликлиник, внедрении информационных технологий в систему здравоохранения, ранней диагностике опасных заболеваний. Многие предложения обязательно будут включены в предвыборную программу кандидата.

Врачи общей практики, онкологи, педиатры и другие специалисты собрались сегодня за круглым столом, чтобы обсудить, как должна развиваться столичная медицина и на что обратить внимание в первую очередь.

Ежегодно в московские поликлиники обращается восемь миллионов пациентов. Многое уже сделано для того, чтобы медицинское обслуживание стало более качественным и эффективным. Это и дистанционная запись к врачу, что позволяет избегать очереди, электронные карты, которые дают возможность любому специалисту быстро получить доступ к истории болезни пациента, и, конечно, переоснащение медучреждений самым современным оборудованием. Но новшества пока внедрены не везде.

"У нас десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, не реконструированы и оборудованы недостаточно. Поэтому мы должны составить такую программу, которая бы позволила любому врачу сказать: "А у меня поликлиника хорошо оборудована", — сказал Сергей Собянин.

Большое внимание врачи уделили и пропаганде здорового образа жизни среди москвичей. Стоит усилить контроль прохождения диспансеризации — она должна стать обязательной и регулярной. Это поможет уменьшить риски возникновения многих болезней, в том числе онкологии.

"Огромная программа — если мы отревизируем то, что делается в наших районных поликлиниках и их отделениях, мы поймем масштаб проблемы. Мы попытались это сделать, получили программу в 100 с лишним миллиардов рублей, чтобы просто привести к единому стандарту — хорошему, высокому стандарту", — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что раннее выявление рака в московских клиниках выросло на 40 процентов. Сейчас с большим темпом развивается московская онкологическая программа. Теперь пациентам могут установить диагноз на разных стадиях заболевания — даже на самых ранних.

Кроме того, Москва сейчас на пятом месте среди городов, в котором меньше всего летальных исходов от инфаркта миокарда. Врачи-кардиологи столицы признаны одними из самых сильных.

Это была первая встреча в формате круглого стола, которые будут еженедельно проводиться в штабе Сергея Собянина. Каждый раз они будут посвящены разным сферам городского развития. Все предложения экспертов войдут в предвыборную программу.