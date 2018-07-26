Новости Политика

Все видео этой рубрики
26 июля 201820:51 Денис Давыдов

Сила в единстве. Страны БРИКС готовы вместе отвечать на вызовы и угрозы

Государства БРИКС будут вместе отвечать на глобальные вызовы и угрозы. Об этом сегодня говорил Владимир Путин, выступая на саммите, который открылся в Йоханнесбурге. В момент, когда западные страны ведут тяжелые споры о пошлинах и финансировании НАТО, БРИКС демонстрирует согласие по самым важным вопросам. А одна из главных идей, которая объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, — строительство справедливого международного порядка.

Казалось бы, Африка, июль, а на улицах Йоханнесбурга укутанные прохожие. Если не в шапках, то уж точно в сапогах и перчатках. ЮАР – другая сторона экватора, здесь сейчас зима. Вот журналистам выдали такие шарфики. Хотя на улице солнечно, температура +15, но местные мерзнут. Зато очень теплая атмосфера на саммите БРИКС. Улыбки, объятия: лидеры тепло приветствуют друг друга.

Объединение имеет уникальный формат: без устава, секретариата. Работа строится на взаимном уважении. В отличии от похожих западных площадок, пятерку не раздирают конфликты. Работают дружно. Неслучайно на эмблеме саммита силуэт лауреата Нобелевской премии мира. Человек-символ Африки Нельсон Мандела.

"Всю свою жизнь он продвигал и защищал принципы равенства, открытости и справедливости. Думаю, мы имеем полное право сказать, что идеи Нельсона Манделы находят отражение и в деятельности нашего объединения. Именно на таких принципах строится сотрудничество государств БРИКС. И оно уже приобрело характер подлинного стратегического партнерства", – заявил Владимир Путин.

За 10 лет БРИКС превратился в мощнейшее объединение. На страны пятерки приходятся 42% населения планеты. Сегодня это самый большой рынком в мире. У БРИКС есть свой банк, который выделяет средства на поддержку проектов, в том числе и в России.

"Поддерживаем идею открытия региональных отделений банка. На этот счет ведутся переговоры с Бразилией. Исходим из того, что после их завершения, начнется проработка вопроса и об открытии офиса в Российской Федерации", – рассказал российский президент.

Банк создан, пора переходить к расчетам в национальных валютах. Важна независимость от чужих денег: евро или долларов. Лишний раз это доказал нарастающий торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином. Больную для себя тему китайская делегация обсуждает с партнерами по БРИКС.

"Важно преодолеть геополитические конфликты и бороться с набирающим обороты протекционизмом. Мы должны наращивать торговлю и обеспечить взаимодействие в международных организациях, чтобы защитить наши страны", – призвал глава КНР Си Цзиньпинь.

Мир на пороге четвертой промышленной революции. Еще ее называют цифровой. И важно помнить о защите национальных интересов в киберпространстве.

"Мы должны объединить наши усилия в борьбе с киберугрозами. Всем понятно, что в будущем эти вызовы будут только расти. И мы должны быть готовы к решению этих вопросов", – уверен премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве", – добавляет Владимир Путин.

Разговоры о политике, экономике и, конечно, о спорте. За столом собрались болельщики. За чемпионатом мира по футболу следили даже те, чьи сборные на турнир не пробились. Президент ЮАР отметил, что праздник спорта удался на славу.

"Мы хотели бы поздравить Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Мы также поздравляем россиян с тем, как выступила ее команда. Это вдохновило многих людей, потому что футболисты играли как никогда", – заявил президент ЮАР Сирил Рамафос.

И еще о футболе. На этот раз с аргентинским коллегой. Владимир Путин рассказал Маурисио Макри, что Россия как страна организатор постаралась создать отличные условия и для болельщиков, и для футболистов. Хотя достойно выступить у команды Месси не получилось.

"Я думаю, что вам не должно быть очень обидно, потому что вы проиграли все-таки Франции, которая стала чемпионами", – заявил Путин.

"Хотел бы поздравить с прекрасной организацией чемпионата мира по футболу и с прекрасной игрой вашей сборной. Ваша сборная показала то, что она действительно может бороться. Прогнозы были совершенно иные", – ответил Макри.

Как Россия в дни футбольного первенства, ЮАР во время саммита БРИКС приковывает к себе внимание. Хозяева выпустили специальную серию вина. Винная карта здесь вообще разнообразна. Местных сортов – десятки, компаний производителей – сотни. Страна молится на виноделов: их бизнес дает в казну хороший доход.

"Это винная Мекка! Мы знаем, как делать хорошее вино. Среди покупателей очень много русских. Они говорят, что южноафриканское вино лучшее", – говорит хозяин винного магазина.

Присмотрелся к ЮАР и крупный отечественный бизнес. Инвестором, который здесь одним из первых водрузил российский флаг, стала компания "Ренова". За 15 лет в местную металлургию вложены сотни миллионов долларов. Запущены рудник по добыче марганцевой руды и завод для ее переработки.

Возле печи очень жарко. Температура металла – 1200 градусов. В его составе железо, кремний и марганец. Когда металл остынет, его раздробят, отсортируют и отправят в разные концы планеты для производства высококачественной стали. А еще это стабильная работа, которую найти в ЮАР очень непросто.

"Большинство работников — местные жители. В нашем цехе работают 65 человек из соседней деревни", — рассказывает работник предприятия.

Товарооборот между странами ­– около 800 миллионов долларов. Лидеры договорились его наращивать. Президенты улыбаются, потому что один из них поставил подпись не там, расписываться пришлось дважды.

Была у лидеров сегодня и просветительско-культурная программа. По видеосвязи им показали музей "Колыбель человечества". Это пещеры под Йоханнесбургом, где ученые обнаружили останки, которым 3 миллиона лет. Австралопитеки — предки современного человека. После саммита БРИКС экспозиция пополнится: лидеры сделали слепки своих ладоней.

Сегодня же была подписана йоханнесбургская декларация БРИКС. Завтра на саммите второй день работы, пятерка пригласила для диалога еще целый ряд стран. В БРИКС уверены, что объединение усилий – залог стабильности на планете.

Сейчас

22:26

Умер известный документалист Игорь Беляев

21:39

На Западном берегу Иордана неизвестный ранил ножом трех человек

21:11

Иосиф Кобзон попал в больницу

20:59

Гендиректор НПО имени Лавочкина арестован

19:25

Взрыв у посольства США в Пекине устроил сумасшедший

19:08

Сирийская армия вышла к границе с Израилем

18:34

Самолет, летевший в Пекин, вернулся в Париж из-за угрозы теракта

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сила в единстве. Страны БРИКС готовы вместе отвечать на вызовы и угрозы

Сила в единстве. Страны БРИКС готовы вместе отвечать на вызовы и угрозы

1 час назад
Гендиректор НПО имени Лавочкина арестован

Гендиректор НПО имени Лавочкина арестован

1 час назад
Единороссы раскритиковали проект об аккредитации визовых центров

Единороссы раскритиковали проект об аккредитации визовых центров

4 часа назад
В Греции спасатели ищут выживших, а родственники пострадавших надеются на чудо

В Греции спасатели ищут выживших, а родственники пострадавших надеются на чудо

2 часа назад
Башар Асад о российском присутствии в Сирии, "Белых касках" и беженцах

Башар Асад о российском присутствии в Сирии, "Белых касках" и беженцах

1 час назад
Иосиф Кобзон попал в больницу

Иосиф Кобзон попал в больницу

1 час назад
10 лучших островов для пляжного отдыха

10 лучших островов для пляжного отдыха

13 часов назад
Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

23.07.2018 08:10
27 июля Марс вступит в противостояние с Солнцем, а Луна надолго потемнеет

27 июля Марс вступит в противостояние с Солнцем, а Луна надолго потемнеет

4 часа назад
Мяч Путина и Мария Бутина. В Штатах снова говорят только о России

Мяч Путина и Мария Бутина. В Штатах снова говорят только о России

1 час назад
"Розовые тапочки" довели до ЗАГСа? Сердюков ответил на вопрос о свадьбе с Васильевой

"Розовые тапочки" довели до ЗАГСа? Сердюков ответил на вопрос о свадьбе с Васильевой

10 часов назад
Цифровая экономика - шаг в будущее

Цифровая экономика - шаг в будущее

4 часа назад
Россиян могут обязать платить за антитеррористическую защиту дома

Россиян могут обязать платить за антитеррористическую защиту дома

10 часов назад
"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

11 часов назад
Десант инопланетян высадится в Подмосковье: Бондарчук снимает "Притяжение-2"

Десант инопланетян высадится в Подмосковье: Бондарчук снимает "Притяжение-2"

25.07.2018 15:10
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
В Москве ищут пропавшего 11-летнего мальчика

В Москве ищут пропавшего 11-летнего мальчика

19 минут назад
Путин пообещал пойти с Эрдоганом в турецкий ресторан. Но после того, как там появится российское мясо

Путин пообещал пойти с Эрдоганом в турецкий ресторан. Но после того, как там появится российское мясо

49 минут назад
На Западном берегу Иордана неизвестный ранил ножом трех человек

На Западном берегу Иордана неизвестный ранил ножом трех человек

55 минут назад
Следователь МВД, пьяным сбивший женщину, получил два года колонии

Следователь МВД, пьяным сбивший женщину, получил два года колонии

1 час назад
Матвиенко подвела итоги весенней сессии

Матвиенко подвела итоги весенней сессии

2 часа назад
Арестован еще один подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

Арестован еще один подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

2 часа назад
В Британии легализуют марихуану. Но только как лекарство

В Британии легализуют марихуану. Но только как лекарство

3 часа назад
Российский бизнесмен приобрел футбольный клуб из Нидерландов

Российский бизнесмен приобрел футбольный клуб из Нидерландов

3 часа назад
Взрыв у посольства США в Пекине устроил сумасшедший

Взрыв у посольства США в Пекине устроил сумасшедший

3 часа назад
Сирийские военные восстановили контроль в Эль-Хамидии

Сирийские военные восстановили контроль в Эль-Хамидии

3 часа назад
Telegram ввел "паспорта" для пользователей

Telegram ввел "паспорта" для пользователей

3 часа назад
Столичным таксистам не дадут работать сверх лимита

Столичным таксистам не дадут работать сверх лимита

3 часа назад
Самолет, летевший в Пекин, вернулся в Париж из-за угрозы теракта

Самолет, летевший в Пекин, вернулся в Париж из-за угрозы теракта

4 часа назад
Прокуратура утвердила обвинение бывшей жене Джигарханяна

Прокуратура утвердила обвинение бывшей жене Джигарханяна

4 часа назад
В Петербурге четверо мстительных мужчин избили охранника. Видео

В Петербурге четверо мстительных мужчин избили охранника. Видео

4 часа назад
ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка

ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка

4 часа назад
Программисты-католики разработали нейросеть, одевающую голых женщин

Программисты-католики разработали нейросеть, одевающую голых женщин

5 часов назад
Матери, заморившей голодом дочь, предъявили статью УК об убийстве с особой жестокостью

Матери, заморившей голодом дочь, предъявили статью УК об убийстве с особой жестокостью

6 часов назад
95-летний владелец борделя рассказал о сексе с десятками голливудских звезд

95-летний владелец борделя рассказал о сексе с десятками голливудских звезд

6 часов назад
В Турции схвачен еще один подозреваемый в подготовке убийства российского посла

В Турции схвачен еще один подозреваемый в подготовке убийства российского посла

6 часов назад
СК отказался возбуждать дела по факту убийства российских самодержцев

СК отказался возбуждать дела по факту убийства российских самодержцев

6 часов назад
Поклонники волнуются: "Уральские пельмени" распались на составные части

Поклонники волнуются: "Уральские пельмени" распались на составные части

7 часов назад
Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми

Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми

8 часов назад
Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго

Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго

8 часов назад
Пытки в колонии: Макаров боится, что ему "устроят" самоубийство

Пытки в колонии: Макаров боится, что ему "устроят" самоубийство

9 часов назад
Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

9 часов назад
Cамые востребованные российские модели за рубежом. Кто они?

Cамые востребованные российские модели за рубежом. Кто они?

9 часов назад
Полицейский громким криком спас от наезда поезда человека, заснувшего на рельсах

Полицейский громким криком спас от наезда поезда человека, заснувшего на рельсах

9 часов назад
Уши из камня: в Карелии рождается Долина зайцев

Уши из камня: в Карелии рождается Долина зайцев

9 часов назад
Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов

Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов

9 часов назад
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро

На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро

9 часов назад
Черчесов будет получать в сборной 2,4 млн евро в год

Черчесов будет получать в сборной 2,4 млн евро в год

10 часов назад
Come back! По Fan ID в Россию можно въехать без визы до конца года

Come back! По Fan ID в Россию можно въехать без визы до конца года

10 часов назад
Mercedes-Benz представил самый компактный седан

Mercedes-Benz представил самый компактный седан

11 часов назад
Зрителей возмутила озвучка российского мультфильма "Принцесса и дракон"

Зрителей возмутила озвучка российского мультфильма "Принцесса и дракон"

12 часов назад
Масло без штаффа: Роскачество исследовало одну из составляющих бутерброда

Масло без штаффа: Роскачество исследовало одну из составляющих бутерброда

14 часов назад