Сила в единстве. Страны БРИКС готовы вместе отвечать на вызовы и угрозы
Государства БРИКС будут вместе отвечать на глобальные вызовы и угрозы. Об этом сегодня говорил Владимир Путин, выступая на саммите, который открылся в Йоханнесбурге. В момент, когда западные страны ведут тяжелые споры о пошлинах и финансировании НАТО, БРИКС демонстрирует согласие по самым важным вопросам. А одна из главных идей, которая объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, — строительство справедливого международного порядка.
Казалось бы, Африка, июль, а на улицах Йоханнесбурга укутанные прохожие. Если не в шапках, то уж точно в сапогах и перчатках. ЮАР – другая сторона экватора, здесь сейчас зима. Вот журналистам выдали такие шарфики. Хотя на улице солнечно, температура +15, но местные мерзнут. Зато очень теплая атмосфера на саммите БРИКС. Улыбки, объятия: лидеры тепло приветствуют друг друга.
Объединение имеет уникальный формат: без устава, секретариата. Работа строится на взаимном уважении. В отличии от похожих западных площадок, пятерку не раздирают конфликты. Работают дружно. Неслучайно на эмблеме саммита силуэт лауреата Нобелевской премии мира. Человек-символ Африки Нельсон Мандела.
"Всю свою жизнь он продвигал и защищал принципы равенства, открытости и справедливости. Думаю, мы имеем полное право сказать, что идеи Нельсона Манделы находят отражение и в деятельности нашего объединения. Именно на таких принципах строится сотрудничество государств БРИКС. И оно уже приобрело характер подлинного стратегического партнерства", – заявил Владимир Путин.
За 10 лет БРИКС превратился в мощнейшее объединение. На страны пятерки приходятся 42% населения планеты. Сегодня это самый большой рынком в мире. У БРИКС есть свой банк, который выделяет средства на поддержку проектов, в том числе и в России.
"Поддерживаем идею открытия региональных отделений банка. На этот счет ведутся переговоры с Бразилией. Исходим из того, что после их завершения, начнется проработка вопроса и об открытии офиса в Российской Федерации", – рассказал российский президент.
Банк создан, пора переходить к расчетам в национальных валютах. Важна независимость от чужих денег: евро или долларов. Лишний раз это доказал нарастающий торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином. Больную для себя тему китайская делегация обсуждает с партнерами по БРИКС.
"Важно преодолеть геополитические конфликты и бороться с набирающим обороты протекционизмом. Мы должны наращивать торговлю и обеспечить взаимодействие в международных организациях, чтобы защитить наши страны", – призвал глава КНР Си Цзиньпинь.
Мир на пороге четвертой промышленной революции. Еще ее называют цифровой. И важно помнить о защите национальных интересов в киберпространстве.
"Мы должны объединить наши усилия в борьбе с киберугрозами. Всем понятно, что в будущем эти вызовы будут только расти. И мы должны быть готовы к решению этих вопросов", – уверен премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве", – добавляет Владимир Путин.
Разговоры о политике, экономике и, конечно, о спорте. За столом собрались болельщики. За чемпионатом мира по футболу следили даже те, чьи сборные на турнир не пробились. Президент ЮАР отметил, что праздник спорта удался на славу.
"Мы хотели бы поздравить Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Мы также поздравляем россиян с тем, как выступила ее команда. Это вдохновило многих людей, потому что футболисты играли как никогда", – заявил президент ЮАР Сирил Рамафос.
И еще о футболе. На этот раз с аргентинским коллегой. Владимир Путин рассказал Маурисио Макри, что Россия как страна организатор постаралась создать отличные условия и для болельщиков, и для футболистов. Хотя достойно выступить у команды Месси не получилось.
"Я думаю, что вам не должно быть очень обидно, потому что вы проиграли все-таки Франции, которая стала чемпионами", – заявил Путин.
"Хотел бы поздравить с прекрасной организацией чемпионата мира по футболу и с прекрасной игрой вашей сборной. Ваша сборная показала то, что она действительно может бороться. Прогнозы были совершенно иные", – ответил Макри.
Как Россия в дни футбольного первенства, ЮАР во время саммита БРИКС приковывает к себе внимание. Хозяева выпустили специальную серию вина. Винная карта здесь вообще разнообразна. Местных сортов – десятки, компаний производителей – сотни. Страна молится на виноделов: их бизнес дает в казну хороший доход.
"Это винная Мекка! Мы знаем, как делать хорошее вино. Среди покупателей очень много русских. Они говорят, что южноафриканское вино лучшее", – говорит хозяин винного магазина.
Присмотрелся к ЮАР и крупный отечественный бизнес. Инвестором, который здесь одним из первых водрузил российский флаг, стала компания "Ренова". За 15 лет в местную металлургию вложены сотни миллионов долларов. Запущены рудник по добыче марганцевой руды и завод для ее переработки.
Возле печи очень жарко. Температура металла – 1200 градусов. В его составе железо, кремний и марганец. Когда металл остынет, его раздробят, отсортируют и отправят в разные концы планеты для производства высококачественной стали. А еще это стабильная работа, которую найти в ЮАР очень непросто.
"Большинство работников — местные жители. В нашем цехе работают 65 человек из соседней деревни", — рассказывает работник предприятия.
Товарооборот между странами – около 800 миллионов долларов. Лидеры договорились его наращивать. Президенты улыбаются, потому что один из них поставил подпись не там, расписываться пришлось дважды.
Была у лидеров сегодня и просветительско-культурная программа. По видеосвязи им показали музей "Колыбель человечества". Это пещеры под Йоханнесбургом, где ученые обнаружили останки, которым 3 миллиона лет. Австралопитеки — предки современного человека. После саммита БРИКС экспозиция пополнится: лидеры сделали слепки своих ладоней.
Сегодня же была подписана йоханнесбургская декларация БРИКС. Завтра на саммите второй день работы, пятерка пригласила для диалога еще целый ряд стран. В БРИКС уверены, что объединение усилий – залог стабильности на планете.
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