Матвиенко подвела итоги весенней сессии
Обсуждаемые изменения в пенсионном законодательстве направлены, в первую очередь, на увеличение пенсий. Об этом говорила Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов. Глава Совета Федерации подвела итоги весенней сессии и особо остановилась на документах социальной направленности.
Среди важнейших законов, над которыми работали сенаторы, — документы, прежде, всего социального характера. Например, парламентарии ликвидировали посредников при оплате коммунальных услуг и приняли закон о минимальном размере оплаты труда. "Это хорошая новость, — констатирует председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, — и сейчас под этот МРОТ будет идти увеличение заработных плат и в бюджетной сфере, и в иных сферах".
Теперь одна из самых обсуждаемых тем в обществе — пенсии. Сенаторы уже активно работают в регионах, выслушивают предложения, объясняют все детали. "Главное, что государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством, — подчеркивает Матвиенко. — Это недопустимо повторить 90-е годы, когда, вы помните, пенсии до года не платились, очень маленькие. Ничего подобного впредь, гарантирую, никогда не повторится. Изменение пенсионного законодательства — это не только и не столько я бы сказала повышение пенсионного возраста. Это целая система мер государства, направленная на создание комфортной жизни пожилым людям".
Среди чувствительных для общества тем — гуманизация уголовного законодательства. Клетки в залах суда, где содержатся подсудимые, должны уйти в прошлое. "Считаю абсолютно недопустимым, — говорит Валентина Матвиенко. — Это мое искреннее мнение! И считаю античеловечным, когда идет судебный процесс, презумпция невиновности действует. Человек еще судом не признан виновным, а он уже как бы изолирован от общества, от судопроизводства за клеткой".
Международная повестка на протяжении всей сессии оставалась в центре внимания. Совсем недавно в Москве и Санкт-Петербурге была делегация Конгресса США. "Внутриполитическая обстановка диктует во многом поведение конгрессменов, и они хотят быть в тренде, — рассуждает Валентина Матвиенко. — Здесь они вели себя как бы очень корректно, говорили с пониманием того, что происходит. Приезжают домой — другая тональность, другие высказывания".
Но первоочередное внимание — тому, чем живет страна. Совфед собирается рассмотреть закон об изучении родных языков. Нижняя палата уже утвердила его в третьем чтении. Беречь не только языки, но и уникальные уголки России. Многое зависит от местных управленцев. И роль играют далеко не только деньги, убеждена председатель Совета Федерации РФ. "Там наши исторические корни, традиции, культура, семейный быт, — отмечает она. — Там все наше! И не дай Бог, это разрушить, чтобы это куда-то ушло. Мы потеряем самобытность как страна, как народ. Вопрос, чтобы люди — когда они избирают мэров — чтобы они тоже смотрели, кого избирают, кому доверяют судьбу".
И ведь есть, с кого брать пример, подчеркивает спикер Совета Федерации. Это и чистый аккуратный Псков. И стремительно развивающийся Волгоград. А на Саранск вынуждены равняться европейские города. И огромную роль в развитии российских регионов сыграл чемпионат мира по футболу. "Вот это чувство гордости непроходящее! Правда. Как у нас суперски все получилось! Как мы это смогли сделать! Как мы достойно выглядели!" – напоминает Валентина Матвиенко.
Валентине Матвиенко задали вопрос о предстоящем отпуске. Председатель Совета Федерации совершенно точно останется в России: рассчитывает посетить два-три региона, в том числе обязательно Крым. Но уже сейчас среди сенаторов разговоры о следующей сессии. Предстоит рассмотреть документы, от которых зависит реализация "майских указов".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В России собираются ужесточить правила выезда за рубеж
- Второй раунд стихии в Греции: на смену пожарам пришло наводнение
- Вся надежда на переводчицу: сенаторы не добились признаний от Помпео
- Самолет вернулся в Париж из-за угрозы теракта
- В Турции нашли еще одного причастного к убийству посла РФ
Самое читаемое
-
Малахов усадил тайного возлюбленного Жанны Фриске за детектор лжи
- Огонь превратил Аттику в выжженную землю: живых найти все сложнее
- В "Мерседес" Ольги Бузовой въехала фура. Теледива плакала весь день
- В гибели актёра Александра Исакова обвинили врачей
- Названо самое качественное и вкусное масло
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго
- Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России
Экономика
-
Дорогое перемирие: США и ЕС заключили соглашение
- Бегство иностранцев из ОФЗ в июне побило все рекорды
- Китай разворачивает масштабную стимулирующую программу
- Рубль стойко переживает угрозы новых санкций
- 10 лучших островов для пляжного отдыха
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Ученые не нашли в атакамском гуманоиде ничего странного
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- Создана таблетка от сотрясения мозга
- Репродуктивную функцию мужчин способен улучшить алкоголь
Вести в 20.00
-
Американцы напуганы мячом Путина
- Сирийцы взяли под контроль границу с Израилем
- БРИКС: отпечаток в истории
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- "Умная" автоматизация в масштабах мегаполиса
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Руководство полиции Серпухова уволено после игнорирования заявлений о педофиле-убийце
- Жители Одинцовского района задыхаются от едкого дыма
- В Москву возвращается жара
- Кандидат в мэры Сергей Собянин встретился с главврачами столичных больниц
- Следить за ситуацией на столичных дорогах помогут велопатрульные
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе