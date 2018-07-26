Матвиенко подвела итоги весенней сессии

Обсуждаемые изменения в пенсионном законодательстве направлены, в первую очередь, на увеличение пенсий. Об этом говорила Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов. Глава Совета Федерации подвела итоги весенней сессии и особо остановилась на документах социальной направленности.

Среди важнейших законов, над которыми работали сенаторы, — документы, прежде, всего социального характера. Например, парламентарии ликвидировали посредников при оплате коммунальных услуг и приняли закон о минимальном размере оплаты труда. "Это хорошая новость, — констатирует председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, — и сейчас под этот МРОТ будет идти увеличение заработных плат и в бюджетной сфере, и в иных сферах".

Теперь одна из самых обсуждаемых тем в обществе — пенсии. Сенаторы уже активно работают в регионах, выслушивают предложения, объясняют все детали. "Главное, что государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством, — подчеркивает Матвиенко. — Это недопустимо повторить 90-е годы, когда, вы помните, пенсии до года не платились, очень маленькие. Ничего подобного впредь, гарантирую, никогда не повторится. Изменение пенсионного законодательства — это не только и не столько я бы сказала повышение пенсионного возраста. Это целая система мер государства, направленная на создание комфортной жизни пожилым людям".

Среди чувствительных для общества тем — гуманизация уголовного законодательства. Клетки в залах суда, где содержатся подсудимые, должны уйти в прошлое. "Считаю абсолютно недопустимым, — говорит Валентина Матвиенко. — Это мое искреннее мнение! И считаю античеловечным, когда идет судебный процесс, презумпция невиновности действует. Человек еще судом не признан виновным, а он уже как бы изолирован от общества, от судопроизводства за клеткой".

Международная повестка на протяжении всей сессии оставалась в центре внимания. Совсем недавно в Москве и Санкт-Петербурге была делегация Конгресса США. "Внутриполитическая обстановка диктует во многом поведение конгрессменов, и они хотят быть в тренде, — рассуждает Валентина Матвиенко. — Здесь они вели себя как бы очень корректно, говорили с пониманием того, что происходит. Приезжают домой — другая тональность, другие высказывания".

Но первоочередное внимание — тому, чем живет страна. Совфед собирается рассмотреть закон об изучении родных языков. Нижняя палата уже утвердила его в третьем чтении. Беречь не только языки, но и уникальные уголки России. Многое зависит от местных управленцев. И роль играют далеко не только деньги, убеждена председатель Совета Федерации РФ. "Там наши исторические корни, традиции, культура, семейный быт, — отмечает она. — Там все наше! И не дай Бог, это разрушить, чтобы это куда-то ушло. Мы потеряем самобытность как страна, как народ. Вопрос, чтобы люди — когда они избирают мэров — чтобы они тоже смотрели, кого избирают, кому доверяют судьбу".

И ведь есть, с кого брать пример, подчеркивает спикер Совета Федерации. Это и чистый аккуратный Псков. И стремительно развивающийся Волгоград. А на Саранск вынуждены равняться европейские города. И огромную роль в развитии российских регионов сыграл чемпионат мира по футболу. "Вот это чувство гордости непроходящее! Правда. Как у нас суперски все получилось! Как мы это смогли сделать! Как мы достойно выглядели!" – напоминает Валентина Матвиенко.

Валентине Матвиенко задали вопрос о предстоящем отпуске. Председатель Совета Федерации совершенно точно останется в России: рассчитывает посетить два-три региона, в том числе обязательно Крым. Но уже сейчас среди сенаторов разговоры о следующей сессии. Предстоит рассмотреть документы, от которых зависит реализация "майских указов".