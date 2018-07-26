Мяч Путина и Мария Бутина. В Штатах снова говорят только о России
Госсекретарь США Майк Помпео так и не пришел на работу. Все потому, что его в буквальном смысле не выпускали из Конгресса. Там захотели узнать, что подслушал и подсмотрел Помпео во время диалога Путина и Трампа в Хельсинки. Ответ разочаровал парламентариев, жаждущих продолжения американского политического сериала о русском следе. Поэтому они решили сосредоточиться на уже полюбившихся заокеанской прессе сюжетах: футбольном мяче от Путина и якобы шпионившей в Вашингтоне россиянке Бутиной.
Как и обещали российские дипломаты, в Вашингтоне не оставляют Марию Бутину без поддержки. Сегодня консульские сотрудники снова посетили россиянку в следственном изоляторе.
"По сведениям от адвоката, она в одиночке. На прошлой неделе, когда мы ее навещали, она еще была в приемном отделении", — рассказывает заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов.
За решеткой Мария Бутина останется минимум до 10 сентября. На этот день назначено следующее заседание. В американских СМИ при этом дело Бутиной подают так, будто и присяжные уже все решили, и приговор давно вынесен. Иначе как "агентом российской разведки" выпускницу университета в Вашингтоне не называют. Впрочем, во времена этого нового маккартизма под подозрением в шпионаже в Америке оказываются даже неодушевленные предметы.
На CNN срочная новость. В футбольном мяче, который Путин подарил Трампу нашли электронный чип.
Помните опасения по поводу подарка Путина Трампу? Оказывается, в подаренном футбольном мяче был чип с небольшой антенной, передающей сигнал на ближайшие телефоны. Замечу, это не русское прослушивающее устройство, а стандартная функция мячей Adidas. Этот чип очень сложно взломать, но нам известно, что одному хакеру это удалось в 2015 году", — утверждает американский ведущий.
К чему эти словесные финты, понятно. Если русские взломали целые американские выборы, то что им стоит справиться с каким-то мячом. Эксперты в студии с удовольствием приняли пас.
"Неизвестно, поместили ли мяч в некое помещение для хранения подарков, или его уничтожили. Нам до сих пор неизвестно, что произошло с мячом", — говорит один из экспертов.
Внутри мяча – опасная тайна, но еще более страшная тайна осталась за закрытыми дверями комнаты президентского дворца в Финляндии, где Путин и Трамп беседовали один на один. И вот под беспрецедентным давлением советник по национальной безопасности Белого дома сообщает: следующую встречу с президентом России президент США собирается провести все-таки в 2019 году, а не в нынешнем году, как он еще недавно хотел.
"Согласно последним заявлениям Белого дома, решение о проведении осенью второй встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, было приостановлено до тех пор, пока не завершится расследование Мюллера. До сих пор никто не знает, что произошло на саммите", — сообщает ведущая CNN.
Узнать больше сенаторы рассчитывали от госсекретаря Майка Помпео, Он был в Хельсинки и, видимо, предчувствуя, что ожидает его на слушаниях, попытался подстраховаться. Госдеп выдал текст так называемой крымской декларации. Документ отсылает к похожей Декларации Уэллеса от 1940 года, речь в которой шла о Латвии, Эстонии и Литве. Как и тогда, теперь Вашингтон решил не признавать российскую юрисдикцию в Крыму. Из российского МИДа уже ответили.
Впрочем, если это и была попытка хоть как-то успокоить разгневанную аудиторию, то очков Помпео не заработал. Первым за госсекретаря взялся сенатор-демократ Роберт Менендес.
"Рассказывал ли вам президент, о чем они с Владимиром Путиным беседовали 2 часа за закрытыми дверьми", — спросил Менендес.
"Президенты сами решают, с кем им проводить встречи, а с кем нет. Я уверен, у вас в жизни также были частные встречи один на один. У меня с президентом Трампом было несколько разговор на этот счет. Я также присутствовал на пресс-конференции, на которой он и президент Путин рассказали, о чем они беседовали все это время. Мне также посчастливилось пару раз поговорить с Сергеем Лавровым о позиции России относительно того, что происходит в мире. Я думаю, что у меня достаточно полная картина того, что происходит", — ответил Помпео.
Менендес с сенатором республиканцем Линдси Грэмом сейчас в две руки пишут новый межпартийный законопроект по расширению антироссийских санкций. Помпео дал понять, что и сам может на каком-то этапе присоединится к созданию документа. Ни одна предыдущая администрация не была по отношению к России жестче: на разные лады госсекретарь повторял по ходу слушаний то, что часто пишет в своем Twitter Трамп.
"Я совершенно ясно дал понять русским, что будут серьезные последствия в связи с вмешательством в наши демократические процессы. Президент Трамп прекрасно осведомлен о вызовах, которые бросает нам и нашим союзникам Россия", — заявил Помпео.
И все же в американской администрации настаивают: прогресса в отношениях не будет, если не вести диалог. Началом можно считать три пункта договоренностей, которые по итогам саммита собираются претворять в жизнь. Первый – это создание российско-американского бизнесфорума, второй – воссоздание совета по вопросам борьбы с терроризмом на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Третий пункт касается Сирии. Россия и США собираются вместе работать над улучшением гуманитарной обстановки. Что касается Украины, то тут, как сказал американский госсекретарь, президенты согласились не соглашаться.
Сейчас
Умер известный документалист Игорь Беляев
Картина дня
-
В России собираются ужесточить правила выезда за рубеж
- Второй раунд стихии в Греции: на смену пожарам пришло наводнение
- Вся надежда на переводчицу: сенаторы не добились признаний от Помпео
- Самолет вернулся в Париж из-за угрозы теракта
- В Турции нашли еще одного причастного к убийству посла РФ
Самое читаемое
-
Малахов усадил тайного возлюбленного Жанны Фриске за детектор лжи
- Огонь превратил Аттику в выжженную землю: живых найти все сложнее
- В "Мерседес" Ольги Бузовой въехала фура. Теледива плакала весь день
- В гибели актёра Александра Исакова обвинили врачей
- Названо самое качественное и вкусное масло
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго
- Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России
Экономика
-
Дорогое перемирие: США и ЕС заключили соглашение
- Бегство иностранцев из ОФЗ в июне побило все рекорды
- Китай разворачивает масштабную стимулирующую программу
- Рубль стойко переживает угрозы новых санкций
- 10 лучших островов для пляжного отдыха
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Ученые не нашли в атакамском гуманоиде ничего странного
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- Создана таблетка от сотрясения мозга
- Репродуктивную функцию мужчин способен улучшить алкоголь
Вести в 20.00
-
Американцы напуганы мячом Путина
- Сирийцы взяли под контроль границу с Израилем
- БРИКС: отпечаток в истории
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- "Умная" автоматизация в масштабах мегаполиса
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Руководство полиции Серпухова уволено после игнорирования заявлений о педофиле-убийце
- Жители Одинцовского района задыхаются от едкого дыма
- В Москву возвращается жара
- Кандидат в мэры Сергей Собянин встретился с главврачами столичных больниц
- Следить за ситуацией на столичных дорогах помогут велопатрульные
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе