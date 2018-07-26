Британская сноубордистка умерла через день после празднования 18-летия

Сноубордистка юношеской сборной Великобритании Элли Саттер скончалась во возрасте 18 лет. Причины кончины не сообщаются. Известно лишь, что юная спортсменка ушла из жизни на следующий день после того, как отпраздновала свое 18-летие.

О смерти сноубордистки сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sun. Отмечается, что Саттер являлась одной из самых перспективных спортсменок в сборной Великобритании. Она выступала в двух дисциплинах – сноуборд-кроссе и фрирайде.

За свою карьеру на юношеском уровне она становилась единственной медалисткой своей сборной на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил в турецком Эрзуруме в 2017 году. Тогда она завоевала бронзу соревнования.