Тема:
Палестино-израильский конфликт 40 минут назад
26 июля 201823:58
В ответ на атаку подростка с ножом Израиль стянул к Западному берегу тысячу солдат
На Западный берег реки Иордан стягиваются два дополнительных израильских пехотных батальона. Власти опасаются новых терактов со стороны Палестины.
Израиль увеличил военное присутствие более чем на тысячу человек из-за того, что ранее днем 17-летний подросток-палестинец напал на израильтян с ножом в селении Адам. Он ранил троих человек, затем был убит, передает РИА Новости.
Израильские военные отмечают, что в целях безопасности могут направить в район Западного берега еще больше дополнительных сил.
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