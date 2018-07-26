Бюджет Пентагона предусматривает развертывание ПРО в космосе

Проект бюджета Пентагона на 2019 год, за который проголосовала Палата представителей США, включает развертывание элементов систем противоракетной обороны в космосе. Их внедрение должно завершиться до 2022 года.

Окончательный проект оборонного бюджета предусматривает выделение Пентагону 716 млрд долларов, сообщает ТАСС.

В тексте документа говорится, что часть средств будет направлена на противодействие растущей угрозе со стороны России, а также, что внедрение эффективной противоракетной обороны в космосе связано с новой растущей угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет.

Теперь Сенат должен утвердить уже согласованный текст проекта, после чего он будет отправлен на подпись президенту.

Бюджет Пентагона – это только часть всех военных расходов США, а, например, финансирование ядерного вооружения проходит по бюджету министерства энергетики; еще есть военные расходы других государственных министерств и ведомств, расходы ЦРУ и военной разведки и т.д.

Для сравнения: по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы России в 2017 году снизились на 20% до 66,3 млрд долларов. Это первое ежегодное снижение с 1998 года.