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Задержание Марии Бутиной 1 час назад
Арестованную в США россиянку Марию Бутину плохо кормят и запрещают гулять
Сотрудники посольства посетили арестованную в Вашингтоне россиянку Марию Бутину. Она жалуется на проблемы с питанием и заявляет, что ее преследуют за политические взгляды.
"Чувствует она себя нормально, жалоб нет. По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению", — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства России в США в Facebook.
При этом по непонятным причинам, отмечают дипломаты, ее не выводят на прогулки, хотя это предусмотрено режимом. Неудобство доставляет круглосуточный надзор – ночью каждые 15 минут включается свет. Есть проблемы с питанием.
"Мария выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды и "не тот цвет волос", — говорится в сообщении.
Следующее посещение россиянки намечено на 2 августа.
Марию Бутину задержали в июле, ее обвиняют в работе иностранным агентом; ей грозит до 15 лет тюрьмы. При этом сторона обвинения настойчиво стремится ограничить доступ общественности к деталям расследования (такую же тактику британские спецслужбы используют в так называемом "деле Скрипалей"). Побывавшие на заседании по делу Бутиной дипломаты отметили, что против россиянки в американской прессе развернули клеветническую кампанию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Хельсинки и что никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, а обвинения притянуты за уши.
Как заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин, россиянка не скрывала своего гражданства и знакомств: "Определенные политические силы в США из своих корыстных интересов выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы".
По его словам, Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу, и она является политической заключенной, так как ее арест обусловлен исключительно мотивами внутренней и внешней политики.
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