Наркомафия Колумбии ловит "Призрака"

Крупная колумбийская преступная группировка предложила вознаграждение в 70 тысяч долларов за жизнь полицейской собаки, специализирующейся на поиске наркотиков.

Овчарка по кличке "Призрак" служит в подразделении по борьбе с наркотиками и за последние три года ей удалось найти девять тонн кокаина​​​. Такая "добыча" пришлась не по нраву одной из колумбийских банд, главарь которой и предложил столь крупное вознаграждение. После этих угроз полиция устроила овчарку на работу в международный аэропорт Боготы, в более безопасное место, сообщает РИА Новости.