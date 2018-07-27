КНДР передала США останки американских солдат, погибших на Корейском полуострове

Северная Корея передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Об этом сообщили в Белом доме, сообщает телеканал "Россия 24".

О передаче останков погибших солдат и офицеров северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились на саммите в Сингапуре в июне 2018 года. В Белом доме заявили, что Вашингтон воодушевлен позитивными изменениями в отношениях с Пхеньяном.