Мир возвращается на Голанские высоты. Боевики сдаются без единого выстрела
Правительственные силы Сирии заняли несколько населенных пунктов близ Голанских высот, которые еще недавно удерживала вооруженная оппозиция. Причем все прошло без столкновений. Кто убедил бойцов оппозиции сложить оружие?
Бывший наблюдательный пункт миротворческих сил ООН на линии разграничения между Сирией и Израилем. Вот они, Голанские высоты, которые находятся под контролем израильских военных. Эту местность долгое время удерживали террористы группировки «Фронт ан-Нусра» (запрещена в России), это бывший филиал "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Сирии. Потом боевики так называемой Свободной сирийской армии выбили отсюда террористов и до сих пор контролировали этот участок у Голанских высот.
Но боевиков, а они все местные, убедили сложить оружие. Убедили российские военные в ходе переговоров. Здесь, как и в других южных провинциях страны, запущен процесс примирения. В результате правительственные силы без боев занимают провинцию у границы с Израилем. Полевой командир Абу Ильяс говорит, что воевать устали все, а страдают от этого мирные жители. Его группировка поверила в российские гарантии, боевики решили сложить оружие, остаться здесь и воспользоваться амнистией. Уже несколько лет у этого отряда не было боестолкновений с сирийской армией. В итоге делить более нечего.
"Это мое личное мнение. Очень хорошо, что сирийская полиция возвращается сюда, как раньше. И хорошо бы, если бы наблюдатели ООН тоже возобновили работу здесь. Самое главное для нас, местных, – жить нормально, как раньше жили. Хватит нам тут группировок террористов "Нусры", или ИГИЛ (запрещена в России), или других бандитов. Мы хотим мирно жить", – говорит Ильяс.
Боевики показывают главный контрольно-пропускной пункт Кунейтра. Ранее его использовали друзы, которые жили на оккупированных Голанах, а учились или работали в провинции Кунетра. Абу Ильяс рассказывает об организации «Белые каски». Боевик не понимает, почему активистов эвакуировали через Израиль, но знает по какой причине они так экстренно бежали из Сирии.
"Я знаю, что в организацию «Белые каски» люди шли из-за денег, там хорошо платили. Как только они поняли, что сюда идут правительственные силы, они испугались и убежали. Иначе им пришлось бы оправдываться за пустые слова о химии и прочих делах" – уверен полевой командир.
Благодаря российским военным переговорщикам провинция Кунейтра практически полностью возвращена под контроль официального Дамаска без боев. Вот так сирийские полицейские силы возвращались к линии разграничения у Голанских высот. Впервые за несколько лет израильские пограничники увидели здесь флаги арабской республики. По словам сотрудников полиции, уже в ближайшее время в районе объектов миротворцев будет обеспечена безопасность.
"Это граница с Израилем. Вы видите пункт пропуска миротворцев ООН. Наша полиция возвращается на свои пункты дислокации, где они находились до войны", – поясняет один из полицейских.
Боевые действия продолжаются в долине реки Ярмук, на юге страны у иорданской и израильской границ. Там отряды псевдохалифата, террористы с которыми никто не собирается вести переговоры. Это последняя зона боевых действий в этой части страны. В населенных пунктах, что находятся в тыловых районах, идут восстановительные работы. Правительство Сирии призывает беженцев, которые находятся в Ливане, Турции и Иордании возвращаться домой. Стало известно, что и МЧС России возобновляет свою деятельность на сирийском направлении. Только за последние несколько недель самолеты министерства доставили в страну более 130 тонн гуманитарной помощи. Это перевязочные средства, медицинские препараты и продукты питания. Также в Сирию прибыли и специалисты МЧС по разминированию.
"Сейчас в Сирии разминированием и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только специалисты российских вооруженных сил", – начальник отдела чрезвычайного гуманитарного реагирования МЧС Арина Воробиевская.
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