Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней подруге

Знаменитый футболист Диего Марадона снова готов пойти под венец. Экс-игрок сделал предложение своей 28-летней подруге Росио Оливе, которая раньше также занималась футболом. Как сообщил сам аргентинец, девушка ответила согласием, хотя 4 года назад отказалась выходить за него замуж.

Предложение Марадона сделал в Буэнос-Айресе на праздновании дня рождения Оливы, сообщает "Спорт-экспресс". Известно при этом, что в 2014 году футболист, которому в тот момент было 53 года, уже делал девушке предложение, но затем пара со скандалом рассталась. Диего обвинил подругу в краже часов и ювелирных изделий, а она в ответ публично жаловалась, что ухажер бил ее.