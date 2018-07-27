Управляемая мозгом роботизированная рука позволит делать несколько вещей сразу

В течение многих лет учёные изучали, как можно использовать сигналы мозга для управления протезами рук или ног. Обычно подобные работы направлены на восстановление двигательной функции у людей, потерявших руку или ногу, а новое исследование японских специалистов показывает, как та же технология может применяться для увеличения существующих человеческих возможностей.

Инженеры из Института передовых телекоммуникационных исследований Киото продемонстрировали, как можно научить людей управлять третьей роботизированной рукой при помощи мозга, и даже использовать ещё одну конечность для решения нескольких задач сразу.

Как описано в статье, опубликованной в научном издании Science Robotics, восемь человек из 15 испытуемых смогли успешно балансировать мячом на доске своими руками, схватив при этом бутылку с водой при помощи манипулятора, управляемого мозгом. Иными словами, они делали две вещи сразу.

Хотя это может показаться чем-то из научной фантастики, важно подчеркнуть, что функциональность третьей руки чрезвычайно проста. Протез двигается по заданной траектории и выполняет только один "жест": закрывает и открывает руку.

Интерфейс мозг-машина (о котором авторы проекта "Вести.Наука" рассказывают довольно часто) также не является каким-то волшебным устройством для чтения мыслей. Он представляет собой головной убор, снабжённый электродами, которые измеряют электрические сигналы, вырабатываемые мозгом.

В данном случае участникам предлагалось представлять себе то, как они открывают и закрывают роботизированную руку. Затем учёные фиксировали этот сигнал и превращали его в "инструкцию" для руки.

Как отмечают авторы работы, кажется, что это первый случай, когда дополнительные конечности контролируются при помощи человеческого мозга. Обычно такое протезирование выполняется при помощи, например, джойстиков.

Более ранние исследования в этой области дают некоторое представление о том, как дополнительные конечности могут быть использованы в будущем. Например, они могут увеличить физические способности человека.

Помимо многозадачности, эксперименты с контролируемой мозгом роботизированной рукой могут выступать в качестве тренировки мозга. Авторы предполагают, чтобы практика с роботизированной рукой может улучшать способность людей концентрироваться на нескольких вещах одновременно.

Добавим, что и другие учёные работают над созданием похожих устройств. Так, специалисты Массачусетского технологического института разработали устройство, которое крепится на запястье и может выполнять функции нескольких пальцев или целой руки, другие исследователи разработали прототип "второй пары рук".