Арбузы продают даже на обочинах: где их не стоит покупать

Столица готовится к сезону арбузов, но еще до его официального старта бахчевыми бойко торгуют на обочинах дорог, парковках и небольших рынках. Сертификатов у продавцов нет, и покупателям приходится рисковать. Проверки показывают, что в арбузах и дынях концентрация нитратов — на опасном уровне.

Обочина Новорязанского шоссе. "Газель" со стыдливо прикрытыми номерами на самом деле — прилавок на колесах. Внутри целая партия арбузов и дынь.

— Сколько килограмм?

— 35 рублей килограмм.

— А откуда?

— Краснодарские.

При виде съемочной группы все радушие продавщицы куда-то улетучивается. Пока продавщица в панике звонит начальнику, проверяем арбузы на содержание нитратов.

— Значительное превышение нормы нитратов — 246.

Норма — 60, превышение в четыре раза. Тем временем вернувшаяся продавщица начинает вторую волну атаки.

— Полиция сказала прикрыть дверь!

— Полиция? А откуда у вас контакт полиции?

Полиция периодически гоняет продавцов с обочины. Большего патрульные сделать не могут: чтобы доказать факт нелегальной торговли, нужна контрольная закупка. "Газели" же спокойно перемещаются на другие трассы или на парковки. Там же, на Новорязанском шоссе, находим целый мини-рынок — весьма сомнительный. Продавцы испарились за минуту.

— Вам фурами их привозят или как вообще?

— Я не знаю.

— Но вы же разгружали или что-то делали?

— Нет.

— Вы документы в глаза видели?

— Они привезенные, я не знаю.

На полках лежат разрезанные арбузы — грубое нарушение. По мякоти ползают мухи и осы. Прибор вновь пищит, предупреждая об опасности нитратов. Но все, что делает администрация рынка — присылает новых продавцов. В спецодежде — впрочем, также без каких-либо документов.

— Вы же продавец, правильно?

— Конечно.

— У вас должен быть паспорт, да?

— Есть. А медицинская книжка дома лежит.

В то, что арбузы — астраханские, краснодарские и дагестанские, верить приходится на слово. Сертификатов на товар не оказалось ни у одного из продавцов с большой дороги.

— Документы на арбузы, что они из Дагестана, можешь показать?

— Я не могу, потому что продавец еще настоящий не пришел.

Проверяем качество бахчевых с профессиональным садоводом. Первое, на что смотрим — пятна.

— Если оно совсем белое, это явный признак того, что арбуз не совсем созрел.

Далее — классический прием: постукивание по корке.

— Когда он недоспевший, он такой глухой, когда он созрел — он как набат!

Делаем неутешительное предположение.

"Это не тот арбуз, который помнится с детства, астраханский, который разламывается. Это так называемые скороспелки — скорее всего, голландские гибриды-скороспелки", — говорит председатель Московского межрегионального союза садоводов Андрей Туманов.

Обиженный такими словами продавец предлагает снять пробу. Просит сам выбрать арбуз.

— Если я буду резать, он будет очень сладкий. А если клиент выбирает, это будет просто сладкий.

Но и после дегустации мнение специалиста не сильно меняется.

— Сладости, честно говоря, нет. Назовем его так: диетический арбуз!

Потерпеть до первых по-настоящему спелых арбузов осталось всего пару недель. И покупать их, конечно, советуют на официальных рынках и в магазинах.