Более 600 марокканских мигрантов с боем пересекли границу с Испанией

Более 600 мигрантов прорвались через границу Марокко и испанского анклава Сеута, при этом 132 из них получили травмы, а 16 были госпитализированы. Помощь медиков потребовалась и 22 сотрудникам правоохранительных органов, которые на протяжении часа сдерживали натиск незваных гостей. Штурм семиметровых заборов и победный забег нелегалов сняли на видео.

Примерно в 06:35 утра в минувший четверг, 26 июля, в районе Беррокаль собралось свыше 800 человек. По данным El Pais, это самая слабая точка 8,4-километровой границы, поскольку она изобилует "слепыми зонами", что не позволяет сотрудникам Гражданской гвардии пресекать попытки прорваться через семиметровый забор. В правоохранителей полетели камни, палки, "коктейли Молотова", банки с экскрементами и гашеной известью, а также мешки с гашишем, в качестве огнеметов использовали баллончики со спреем. В это время вооруженные молотками, кусачками и "болгарками" мигранты делали "проходы" в колючей проволоке.

Около сотни человек удалось задержать марокканским правоохранителям, еще более ста "гостей" остановили испанские сотрудники, но остальным удалось прорваться через границу. В итоге в центр по размещению мигрантов, куда они тут же направились, обратилось 602 человека, причем 132 из них потребовалась помощь медиков, а 16 отправили в больницу. Сотрудники Красного Креста с горечью констатировали, что им пришлось размещать прибывших едва ли не на улице, поскольку к моменту прибытия "новобранцев" в центре уже содержалось 600 человек.

Представители Гражданской гвардии сообщили о 22 пострадавших сотрудниках, отметив, что пятерым потребовалась госпитализация. О характере полученных травм ничего не сообщается.

Нынешний прорыв имел все шансы стать самым массовым и превзойти "рекорд" февраля 2017 года, когда в Сеуту из Марокко за четыре дня пробрались в общей сложности 850 человек.

По статистике, с начала 2018 года на Пиренейском полуострове прибыло свыше 18 тысяч мигрантов по сравнению с примерно 6,5 тысячи за тот же период 2017 года, причем около 3 тысяч прорвались через границу с Сеутой и Мелильей (еще один испанский анклав в Африке).