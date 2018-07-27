Фехтование. Россияне выиграли серебро и бронзу чемпионата мира

В китайском городке Уси завершается чемпионат мира по фехтованию. В его последний день прошли командные турниры по женской сабле и мужской рапире. В обоих дисциплинах наши спортсмены завоевали медали: женщины – серебро, а мужчины – бронзу.

Российские саблистки, которые в личном турнире взяли три награды из четырех, на сей раз уступили в финале спортсменкам Франции и стали обладательницами серебряных медалей. Награды завоевали чемпионка мира в личном первенстве София Позднякова, Яна Егорян, Софья Великая и Светлана Шевелева.

Мужчины-рапиристы из России уступили в полуфинале командного турнира, Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко поделили 3-е место со спортсменами Южной Кореи. В финале мужского турнира рапиристов встретятся сборные США и Италии.