1030-летия Крещения Руси: праздник объединил верующих России и Украины

Десятки тысяч паломников собрались в Киеве на молебен на Владимирской горке, который провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, и на большой крестный ход, который начался сразу после службы. Праздничные мероприятия проходят, несмотря на сложную политическую обстановку в стране, поскольку единение народов России и Украины сохраняется сотни лет и не зависит от политических событий.

На грандиозные торжества в честь 1030-летия Крещения Руси в украинскую столицу приехали десятки тысяч паломников со всех концов страны. Празднества начались с молебна на Владимирской горке. Его возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Паломники продолжают прибывают в столицу, чтобы соединиться с верующими, духовенством и представителями поместных церквей в единой молитве за мир. В эти минуты в центре Киева проходит крестный ход. В нем, как ожидается, примут участие свыше 100 тысяч человек. Верующие со святынями, мощами и чудотворными иконами движутся от центра столице к Киево-Печерской лавре, которую патриарх Кирилл в канун дня Крещения назвал оплотом канонического православия не только украинской земли. Слова предстоятеля прозвучали в эфире телеканале "Интер", где сегодня проходит многочасовой телемарафон "Наша вера", посвященный торжествам.

"Сегодня ведь очень сложная ситуация на Украине. Сложная в том смысле, что враг рода человеческого пытается посеять плевела и разделить православие на Украине. Но преданные чада Церкви нашей ревностно осуществляют свое служение. И для большинства из них, может, даже для всех тех, кто это исповедование сегодня несет, пример Киево-Печерской лавры, духовный опыт, который люди почерпают в монастыре святых Антония и Феодосия Печерских, является несомненно огромной духовной силой", — заявил патриарх Кирилл.

Праздничные службы проходят по всей Украине – в Свтятогорской и Почаевской лаврах, на западной Украине и в Донбассе. Однако власти и спецслужбы страны пытаются помещать проведению торжеств. На трассе в Ровненской области полиция остановила тысячу паломников, которые ехали на крестный ход, и приступила к поискам взрывчатки. В Запорожской области сотрудники СБУ перекрыли путь пяти автобусам с паломниками, в которые верующие ехали в Киев. Еще десять автобусов задержали радикальные националисты. Кроме того, полиция требует плату за сопровождение паломников на Крестный ход. Эти действия возмущают верующих Украины, которых великий праздник объединил, независимо от места проживания.

Между тем центр торжеств перемещается в Киево-Печерскую лавру, где сегодня состоится всенощное бдение. А на следующее утро на площади перед Успенским собором митрополит Онуфрий возглавит литургию в сослужении архиереев Украинской церкви и поместных Православных церквей, которые приехали в Киев на юбилей Крещения Руси. Основные торжества в честь великого праздника состоятся 28 июля, события одновременно пройдут в России, на Украине, Донбассе, Белоруссии, Молдавии и Приднестровье.