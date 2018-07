Трамп рассказал о "13 злых демократах" и встрече сына с россиянами

Американский президент Дональд Трамп посмеялся над проводимым расследованием якобы имевшего место вмешательства России в выборы 2016 года и сговора его кампании с Москвой, назвав команду спецпрокурора Роберта Мюллера "бандой тринадцати злых демократов", передает ТАСС.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Arrived back in Washington last night from a very emotional reopening of a major U.S. Steel plant in Granite City, Illinois, only to be greeted with the ridiculous news that the highly conflicted Robert Mueller and his gang of 13 Angry Democrats obviously cannot find Collusion... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2018 г.

"Я вернулся в Вашингтон вчера вечером из поездки по стране, чтобы вновь услышать ставшие уже смешными новости, что в высшей степени конфликтный Роберт Мюллер и его банда тринадцати злых демократов очевидно не могут найти доказательств сговора".

В мае прошлого года Мюллер инициировал расследование возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США и якобы имевшего сговора между помощниками Трампа и Россией. При этом президент США и его окружение неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. В свою очередь Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Также в пятницу Трамп опроверг утверждения своего экс-адвоката Майкла Коэна о том, что он якобы знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр.

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2018 г.

"Я не знал о том, что была встреча с моим сыном, Дональдом Трампом-младшим".

При этом он обратился к "фейковым новостям" с призывом "не тратить мое время на дурацкие вопросы". Трамп вновь заявил, что единственный "сговор" с участием России был у демократов, и что представители Демократической партии США до сих пор продолжают "охоту на ведьм". "Как глупо и нечестно по отношению к нашей стране", — написал президент.