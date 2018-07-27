Беспорядки в Ереване: генсек ОДКБ не признал вины

Юрий Хачатуров не признал вины в беспорядках, которые вспыхнули в Ереване в марте 2008 года, сообщает агентство РИА Новости.

Хачатуров сейчас занимает пост генерального секретаря организации Договора о коллективной безопасности. В 2008 году его назначили начальником Генерального штаба вооруженных сил Армении, а в 2016 году стал секретарем Совета нацбезопасности Республики.

Массовые протесты 2008 года начались после выборов в президенты Армении, которые, по мнению демонстрантов, были проведены с нарушениями. В столкновениях митингующих с полицией погибли 8 человек, всего в больницах города оказались 230 человек.