Александр Головин официально стал игроком "Монако"

Футбольный клуб "Монако" официально объявил о подписании контракта с экс-полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным. Соглашение с 22-летним футболистом подписано сроком на пять лет и будет действовать до июня 2023 года.

"Я очень счастлив присоединиться к "Монако". Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", — цитирует Головина официальный сайт французского клуба.

Финансовые условия соглашения не разглашаются. Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА перешел в "Монако" за 30 миллионов евро.