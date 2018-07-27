Футболист Неймар стал шестым на турнире по покеру

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар принял участие в турнире по покеру, который прошел в Сан-Паулу. Знаменитый футболист сумел пройти в финал вместе с восемью участниками. Там он занял шестое место, заработав 21308 долларов.

Бразилец впервые сыграл на данном турнире, в котором участвовали 288 человек. Любопытно, что финалисты на один день перенесли соревнования, поскольку Неймар уехал на свадьбу к другу, сообщает ESPN.

Отмечается, что форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии приехал на турнир по покеру с пятью друзьями, однако только он смог пройти в финал.