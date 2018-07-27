Новый роман Мураками запретили за непристойность в Гонконге

Гонконгские цензоры признали возмутительным и непристойным новый роман знаменитого японского писателя Харуки Мураками "Убийство командора". Его запретят продавать несовершеннолетним, книга будет продаваться в полиэтиленовой упаковке с предупреждающей наклейкой, сообщает Japan Today.

Сам писатель пока никак не прокомментировал такое решение властей Гонконга. Зато за него вступились жители один из ведущих финансовых центров Азии.

Местные поклонники Мураками запустили онлайн-петицию, чтобы опротестовать решение Гонгконгского суда. В настоящий момент ее подписали более двух тысяч человек.

Пока неизвестно, позволит ли это освободить книгу от "цензурных оков", как выражаются авторы документа.

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что книгу Мураками "1Q84" номинировали на альтернативного "Нобеля" по литературе.