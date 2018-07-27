Житель греческого поселка Мати и его кот чудом пережили бушующий пожар. Видео
В сети появилось видео, как Джон Зета, житель сожженного дотла греческого поселка Мати, волнуясь за своего кота, вышел из своего дома наружу во время пожара.
Кот оказался около входа, он жалобно мяукал и обеспокоенно озирался, видя пламя, окружившее дом со всех сторон. Животному и его хозяину ничего не оставалось делать, кроме как смотреть на приближающийся огонь.
Мужчине и его коту повезло — пламя не задело место, где они прятались, хотя и прошло совсем рядом. Когда Джон понял, что его жизнь вне опасности, он выложил на своей странице в социальной сети то, что ему удалось снять.
В течение нескольких часов видео набрало более миллиона просмотров. Пользователи поздравляют выжившего мужчину и его домашнее животное с чудесным спасением и удивляются их поразительной везучести.
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