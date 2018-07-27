Израильские полицейские провели задержания в мечети на Храмовой горе

В Иерусалиме задержаны 24 участника беспорядков на Храмовой горе. Для ареста 16 из них полицейским пришлось заходить в одну их мечетей (по данным СМИ, речь идет об Аль-Аксе).

Волнения начались после пятничной молитвы. В полицейских полетели камни и фейерверки. После этого стражи порядка поднялись на Храмовую гору и начали эвакуацию находившихся там людей, сообщает РИА Новости.

После того, как десятки участников беспорядков забаррикадировались в одной из мечетей, командующий Иерусалимским округом Йорам Халеви отдал приказ полиции войти в храм, чтобы вывести оттуда протестующих.

На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. На пятничные молитвы туда традиционно стекаются тысячи арабов-израильтян и палестинцев. Статус этого места является одной из наиболее острых проблем палестино-израильского урегулирования.