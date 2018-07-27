В ДТП под Саратовом погибли 4 человека, среди них дети

Дорожная авария в Вольском районе Саратовской области унесла жизни четырех человек, еще троим потребовалась помощь врачей.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД, подчеркнув, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали жители Башкирии и Челябинской области.

27 июля около 19:00 по московскому времени на 146-м километре автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись два легковых автомобиля "Лада-Калина" и "Нисан". В обеих машинах ехали семьи с маленькими детьми.

В результате страшного удара двое взрослых и двое детей погибли. Остальные были экстренно доставлены в ближайшие больницы.