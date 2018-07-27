Пробки и горящие покрышки: центр Барселоны вновь перекрыли таксисты

Таксисты Барселоны объявили новую забастовку и перекрыли дорогу к международному аэропорту El Prat (C31). Как сообщают очевидцы, прямо на трассе бастующие разложили покрышки и подожгли их. Кроме того, машины такси заблокировали центральные улицы города.

Как уточняет РИА Новости, каталонские таксисты бастуют против компаний Uber и Cabify. Ассоциации таксистов заявили, что "не берут на себя ответственность за любое событие, которое может произойти на улицах", и возлагают всю ответственность на министерство развития Испании.

В пятницу Высший суд Каталонии распространил постановление, согласно которому приостановка ограничений на выдачу лицензий типа VTC (автомобиля напрокат с водителем, которыми пользуются компании Uber и Cabify) остается в силе.

26 июня власти Барселоны утвердили квоты, согласно которым на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси. После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности этого постановления городских властей. Действие постановления властей Барселоны было приостановлено.

25 и 26 июля в разных городах Испании уже проходили акции протеста в связи с предыдущим судебным решением о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC. Во время забастовок было совершено, как минимум, два нападения на автомобили Uber.

В настоящее время служба такси в Барселоне не работает.