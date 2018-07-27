Колобков: приложим все усилия, чтобы легкоатлеты выступали под флагом страны

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение IAAF не восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах. По мнению спортивного чиновника, уже в следующем году легкоатлеты из России смогут выступить под флагом своей страны.

Колобков сообщил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций вернется к рассмотрению вопроса о восстановлении ВФЛА в декабре 2018 года. Он надеется на положительный исход.

Также министр спорта РФ отметил, что в IAAF позитивно оценили прогресс российской стороны в вопросе восстановления в правах ВФЛА. В то же время Колобков считает, что международные организации затягивают решение по поводу временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы в следующем году наши легкоатлеты выходили на старты под флагом России", — добавил Колобков, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что 6 августа стартует чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине. Россияне выступят на турнире в качестве нейтральных спортсменов.