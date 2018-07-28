Генсек ОДКБ Хачатуров освобожден под залог

Суд в Ереване освободил генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова под залог. Об этом сообщил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

Как уточнил адвокат, суд избрал в отношении Хачатурова альтернативную меру пресечения, признав залог приемлемым. До выплаты залога Хачатуров формально остается под стражей.

Юрия Хачатурова обвиняют в совершении преступления "Свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами", напоминает Lenta.ru. В 2008 году он командовал ереванским гарнизоном ВС Армении и руководил разгоном демонстраций 1-2 марта.

19 февраля 2008 года первый президент Армении Левон Тер-Петросян проиграл выборы Сержу Саргсяну, и его сторонники, выражая недовольство официальными итогами голосования, вышли на улицы. 1-2 марта акции протеста вылились в беспорядки и столкновения митингующих с правоохранительными органами. В результате 10 человек погибли, порядка 200 получили ранения.

Юрий Хачатуров был назначен на должность генерального секретаря ОДКБ в 2017 году.