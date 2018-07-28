28 июля 201802:40
Bloomberg: российская система ГЛОНАСС намного превосходит американскую GPS
Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС намного превосходит американскую систему GPS. Такой вывод сделали эксперты агентства Bloomberg. Они отмечают, что GPS серьезно устарела, все чаще дает сбои, а главное, у нее слабая защита.
Все это серьезно беспокоит американские ведомства, в том числе Пентагон, передает телеканал "Россия 24".
По мнению аналитиков, среди всех спутниковых систем навигации только российская ГЛОНАСС способна полноценно действовать на всем земном шаре. Взломать ее практически нереально.
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