Росгвардейцы в Калужской области получили именной самолет

У полка Росгвардии в Калужской области появился именной самолет.

На аэродроме Ермолино Ил-76 получил имя генерала армии Ивана Яковлева. Экипаж самолета — один из лучших в Росгвардии.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Яковлева. С ним связана кардинальная реформа внутренних войск, напоминает телеканал "Россия 24".