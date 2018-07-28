День Крещения Руси: на Соборной площади Кремля началась торжественная литургия

На Соборной площади Кремля началась праздничная Божественная литургия под открытым небом — ее совершают Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

Церковные торжества в России, Украине, Белоруссии и других странах посвящены празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. День Крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля — государственная памятная дата РФ. Ее законодательно установили 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесенном к 988 году.

На Соборной площади в столице собираются многочисленные паломники, прихожане многих столичных и подмосковных храмов. Богослужение с участием архиереев и священнослужителей 11 поместных православных церквей впервые проходит в Кремле под открытым небом.

После литургии Патриархи Кирилл и Феодор II возглавят крестный ход к Боровицкому холму, передает РИА Новости. Там у памятника князю Владимиру-Крестителю Руси пройдет праздничный молебен.