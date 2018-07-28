Красную армию обвинили во вторжении на Украину в 2014-м

Бывший посол США на Украине Джон Хербст в эфире телеканала RTVI обвинил Россию в военном вторжении в Донбасс в 2014-м году. По словам Хербста, российская "Красная армия" поддержала выступление жителей востока Украины против киевской власти.

"Если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", — заявил Хербст. Политик уверен, что Москва помогла ополченцам военными советниками, деньгами и оружием, пишет РИА Новости.

Российский политолог Евгением Минченко возразил Хербсту, что все началось с националистического переворота в Киеве, который был организован на американские деньги. Ведущей эфира Екатерине Котрикадзе пришлось прекратить дискуссию, потому что участники перешли на личности.

Красная армия была создана в январе 1918 года и была переименована в Советскую армию в феврале 1946 года.