ОНК нашла в "Лефортове" арестованного за госизмену главу "Мехатроники"

Лефортовский суд Москвы 19 июля арестовал обвиняемого в государственной измене руководителя инновационного предприятия "Мехатроника" Алексея Темирева, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев.

"Похоже, что сотрудники СИЗО прятали от нас заключенного. Еще во время визита в субботу (21 июля) мы поинтересовались, есть ли вновь прибывшие. Нам рассказали только про Виктора Кудрявцева. Во время визитов на этой неделе я повторно спрашивал, но сопровождающий нас начальник отдела режима Ханов Александр Юрьевич ответил, что не поступало. Но сегодня мне позвонила адвокат, чей подзащитный сидит в Лефортове, и попросила его навестить", — пишет Еникеев в "Блоге правозащитника".

Со ссылкой на адвоката подзащитного он уточняет, что речь идет об Алексее Темиреве, директоре ООО "МИП "Мехатроника". 64-летний доктор технических наук из Новочеркасска арестован 19 июля по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По словам Еникеева, Темирев имеет много проблем со здоровьем: у него установлен стент в сердце, слабое зрение из-за отслоения сетчатки, язва желудка и грыжа, требующая операции. "По словам адвоката, вчера в душе он потерял сознание", — пишет Еникеев.

Правозащитник планирует в ближайшее время посетить Темирева с коллегами из ОНК и узнать о состоянии его здоровья.

Судя по информации, размещенной на сайте "Мехатроники", новочеркасское малое инновационное предприятие при Южно-Российском государственном техническом университете с 2010 года ведет разработки в сфере инноваций "в области снижения электропотребления и вибро-шумовых показателей, надежности технического ресурса и эффективности работы автономных передвижных и стационарных электротехнических комплексов нового поколения".

Ранее сообщалось об аресте 74-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Ученый, работавший над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении, обвиняется в передаче секретных данных иностранной разведке.