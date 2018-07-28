Формула-1. Команду Force India может купить бизнесмен из России

Формулическая команда Force India продолжает испытывать финансовые проблемы и в ней введено внешнее управление. Между тем появилась информация, что среди претендентов на покупку этого спортивного проекта появился "русский след".

Одним из потенциальных владельцев Force India является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, сообщает Race Fans. Мазепин ведет переговоры относительно приобретения акций "конюшни" и хотел бы помочь нынешнему владельцу Виджаю Маллье. Причиной такого интереса является то, что миллиардер из России – фанат автоспорта и отец гонщика Никиты Мазепина, выступающего в чемпионате GP3.