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28 июля 201814:05

Путин рассказал о священном долге россиян

Президент РФ Владимир Путин считает священным долгом российского общества сохранение и преумножение духовного наследия православия.

Величайшее духовное наследие крещения Руси неподвластно времени, считает президент. "Наш священный долг — сохранять и преумножать его для будущих поколений", — цитирует агентство ТАСС слова президента, сказанные на праздновании 1030-летия крещения Руси.

По мнению главы государства, огромная роль в упрочении нравственных опор принадлежит благотворительным организациям, всем неравнодушным гражданам нашей страны и, конечно, Русской православной церкви, которая никогда не прекращала свое подвижническое служение.

Торжества по случаю празднования Дня крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира проходят сегодня по всей России, Украине, Белоруссии и других странах. Князь Владимир установил в Древней Руси христианство как государственную религию в конце X века.

Президент считает, что крещении Руси стало отправной точкой становления и развития российской государственности. После этого события определились идентичность и самосознание, начался расцвет национальной культуры и образования, стали развиваться многоплановые связи с другими странами. Это событие предопределило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на все мировое развитие.

Говоря о личности крестителя Руси князя Владимира, президент назвал его воином, который после битв и испытаний стал созидателем, просветителем и творцом. "Он сделал этот решающий выбор, стал проводником веры, увидел в ней нравственную опору и красоту, основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших Древнюю Русь", — заявил Путин.

Патриарх Кирилл в день памяти равноапостольного князя Владимира поздравил президента Владимира Путина с именинами. Предстоятель пожелал главе государства искать утешения не только в молитве, но и в плодах своих трудов. "Думаю, не бывает случайностей, особенно когда речь идет о людях, деятельность которых действительно меняет мир", — сказал патриарх, обращаясь к президенту.

В торжественном богослужении на Соборной площади Кремля приняли участие представители десяти поместных православных церквей и Православной церкви Чешских земель и Словакии.

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