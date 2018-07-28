Москву ждет гроза с градом

Гроза и град придут в Москву в ближайшие часы, сообщает главное управление МЧС России.

"С 16.00 до 22.00 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град", — сообщается на сайте ведомства.

При грозе ожидается усиление ветра до 15—20 метров в секунду. Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными, обходить шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить и купаться.

Утром в субботу ведомство предупредило москвичей о жаркой погоде — до плюс 32 градусов.