Балтфлот усилят комплексами С-400

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов в поздравлении к Дню ВМФ сообщил морякам об усилении и перевооружении, ожидающем корабли и береговые части Балтфлота.

В этом году противовоздушная оборона флота пополнится новыми ракетными системами С-400 "Триумф". К кораблям флота присоединится малый ракетный корабль "Ураган", вооружённый ракетами "Калибр".

Морские летчики получат самолёты Су-30СМ и модернизированные вертолёты Ка-27М, пишет "Интерфакс". Балтийскую военно-морскую базу прикроют противокорабельные комплексы "Бастион" и "Бал".

Командующий отметил вклад моряков-балтийцев в победу над террористами в Сирии. Корабли флота выполняли и выполняют задачи в Средиземноморье и Аденском заливе.

Носатов пожелал морякам и их родным "здоровья, счастья, благополучия и новых успехов".