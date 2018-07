Путин занял место Трампа в Капитолии Колорадо

Портрет президента России Владимира Путина на некоторое время занял место в галерее портретов президентов США в Капитолии американского штата Колорадо. Портрет российского президента был размещен на подставке у стены с изображениями его американских коллег. Фотографию с тегом "ПутинПрезидентСША" опубликовал в "Твиттере" американский сенатор Стив Фенберг.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM