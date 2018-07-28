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28 июля 201821:20 Дмитрий Кайстро

Путин рассказал о подлинных нравственных ориентирах

Православный мир отмечает 1030-летие Крещения Руси. Отправной точкой российской государственности назвал это событие цивилизационного масштаба Владимир Путин. В Москву на празднование съехались делегации поместных Церквей из всех частей света. Торжества на Соборной площади Кремля, где собрались тысячи верующих, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В благодарной памяти потомков — личность князя Владимира, который в Х веке сделал величайший выбор — стал проводником веры, объединившей Русь.

Великий Благовест разносился над солнечной июльской Москвой. Над тысячелюдным крестным ходом с иконами и цветами, что огромной людской рекой двинулся от стен Кремля к памятнику Святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме.

Среди верующих — президент России Владимир Путин. От Соборной площади Московского Кремля до памятника князю Владимиру глава государства прошел вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Александрийским Феодором Вторым, чтобы принять участие в праздничном молебне в этот особенный день.

"Крещение — это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определение их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развитие многоплановых связей с другими странами. Крещение Руси открыло ее народам подлинные нравственные, духовные ориентиры. Как отметил мыслитель и философ Лев Гумилев, крещение дало нашим предкам высшую свободу, свободу выбора между добром и злом. А победа православия подарила Руси 1000-летнюю историю. Народы, принявшие христианские истины как свои, как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и в хозяйственной деятельности. Получили колоссальный опыт единения, который ни раз, ни один раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу родину. Это величайшее духовное наследие не подвластно времени. Наш священный долг — сохранять и преумножать его для будущих поколений", — заявил глава государства.

На праздничном молебне у подножия памятника крестителю Руси — предстоятели и представители поместных православных Церквей: Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской, а также Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Великий праздник объединил православные народы исторической Руси и всего мира.

"День Крещения отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах. Миллионы людей возносят свои молитвы равноапостольному князю о благополучии и мире в странах исторической Руси. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ", — отметил Патриарх Кирилл.

"Крещение Руси неразрывно связано с именем Святого равноапостольного князя Владимира. Он сделал этот решающий выбор. Стал проводником веры. Увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели. Основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших Древнюю Русь", — подчеркнул Владимир Путин.

Сегодня наследники того великого выбора собрались у памятника своему крестителю. Крещение Руси князем Владимиром стало феноменом древнерусской истории. Грандиозным событием, когда за короткий период времени произошли ключевые перемены, изменившие ход мировой истории. И до сих пор продолжают определять жизнь народов исторической Руси.

На единой молитве присутствовали представители национальный диаспор украинского и белорусского народов, проживающих в России. А многие приехали прямо из Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран. По случаю праздника паломники даже надели национальные одежды.

"Надеемся, что расколы будут уврачеваны, большинство верующих, которые поддерживают на Украине каноническую Православную Церковь, все-таки возобладают над теми диструктивными явлениями, которые сейчас пытается поддерживать нынешнее правительство Украины. Господь нам посылает еще одно испытание, из которого мы выйдем, как всегда, более окрепшими духовно. И всегда будем побеждать. Почему? Потому что мы — православные, потому что мы вместе: Россия, Белоруссии и Украина", — говорят люди.

А начинались грандиозные торжества утром на Соборной площади среди золота куполов и великолепия древних храмов, под величественные песнопения. Божественная литургия, что возглавил Патриарх Кирилл, проходит под открытым небом.

"Несмотря на тяжелейший исторический путь, народ наш сохранил веру свою, свою национальную идентичность, сохранил свою культуру. И не просто сохранил, но многократно усилил", — сказал Патриарх Кирилл.

Литургию служили на двух языках — церковнославянском и греческом. Вместе с Патриархом Кириллом в богослужении на Соборной площади участвовал и Александрийский Патриарх Феодор II.

В торжествах принял участи мэр Москвы Сергей Собянин. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил его орденом Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской Патриархии.

"Считаю эту большую награду признанием нашей совместной работы — Москвы и Патриархии — по восстановлению памятников истории и культуры древнейших храмов Москвы, сложную, долгую, кропотливую работу, которая возвращает нам историческую память и справедливость", — сказал Собянин.

Символом непрерывности исторической памяти стали тысячи верующих на Соборной площади.

Торжества по случаю Крещения Руси объединили миллионы верующих России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Приднестровья. Великий юбилей народов исторической Руси, рожденных в одной купели Крещения. Символ их духовного и культурного единства в прошлом и будущем исторического развития. Как сказал Патриарх Кирилл, если в XXI веке мы празднуем эти 1030 лет, это значит, что Бог действительно присутствует в истории.

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