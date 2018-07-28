Гран-при фестиваля "Хрустальный источник" достался фильму Кирилла Плетнева

Гран-при первого открытого кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный источник" в Ессентуках получил фильм Кирилла Плетнева "Жги". Об этом было объявлено на церемонии закрытия фестиваля фестиваля.

Сам Плетнев на церемонию приехать не сумел, награду за него получила грузинская и российская актриса Нино Нинидзе, передает ТАСС.

Главная идея картины "Жги" – право человека на свободу и стремление к счастью. Как сообщил председатель жюри, сценарист, режиссер и продюсер Рустам Ибрагимбеков, решение о фильме-победителе было принято единогласно.

Он же предложил сделать жюри фестиваля бессменным. "Нам тут нравится", — приводит слова Ибрагимбекова РИА Новости.

Лучшим режиссером жюри признало Эдуарда Новикова ("Царь-птица"). Лучшими актерами стали Марина Неелова за роль в фильме "Карп отмороженный" (приз за нее получил режиссер картины Владимир Котт) и Дмитрий Нагиев за роль Виталия Калоева в фильме "Непрощенный". Приз за Нагиева получил режиссер Сарик Андреасян. Драма "Непрощенный" также удостоилась приза прессы и приза зрительских симпатий.

Приз за лучшую операторскую работу вручили Игорю Клебанову за фильм Павла Чухрая "Холодное лето". За лучший сценарий жюри отметило Алексея Бородачева ("Жили-были"). Приз "Признание" имени Риммы Марковой получила актриса Наталья Суркова ("Дурак", "Великая").

Кинофестиваль "Хрустальный источник" продолжался с 21 июля, в его работе участвовали около 170 гостей. В конкурсную программу были включены 11 фильмов. Внеконкурсные и ретроспективные показы проходили в пяти городах Кавказских Минеральных Вод: Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске. Почетной гостьей фестиваля стала звезда французского кино, актриса Катрин Денев. Она получила приз "За высокое служение искусству".