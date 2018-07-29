На густонаселенном острове Ломбок в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Подземные точки были зафиксированы специалистами Геологической службы США в воскресенье, 29 июля, в 06: 47 по местному времени в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали.

Очаг сейсмического события залегал на глубине всего 7,5 километра. Вскоре в том же районе произошло повторное землетрясение магнитудой 5,4 с очагом на глубине 10 километров, передает РИА Новости. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

На острове Ломбок проживают более 3 миллионов человек. Наряду с Явой и Бали, это один из самых густонаселенных островов Индонезии.