Программа "Активное долголетие" набирает популярность среди пенсионеров
Прочь от старости — в темпе вальса. Или джайва, например. Танцевальный марафон провели власти Москвы, чтобы подвести первые итоги программы "Активное долголетие". Реализация началась 1 марта.
Эти счастливые пары, назвать пожилыми даже язык не поднимается. Почти всем из них хорошо за 70, но джайв, танго и ча-ча-ча они исполняют зажигательней многих молодых танцоров. Поверить сложно, но одной паре на двоих 162 года. Танцевали в юности, танцуют и сейчас. Возраст – не помеха!
А другая пара познакомилась всего несколько дней назад на репетиции, но танцуют рок-н-ролл так, будто вместе прошли ни один профессиональный чемпионат.
Танцевальный марафон, лишь одна из многих составляющих программы мэра "Московское долголетие", заработавшей в столице с первого марта. Теперь тысячи пенсионеров, совершенно бесплатно обучаются пению, рисованию, занимаются спортом, изучают иностранные языки и повышают компьютерную грамотность. Тут все почти, как в школе, ведь для мотивации пожилых учеников также регулярно проводятся соревнования.
"Сегодня мы решили подвести первый итог, вот нашей программы "Московское долголетие" в части танцев, и организовали этот марафон между всеми округами города Москва. Вообще, есть идея "Танцуй Москва, Танцуй Россия!", мы хотим одновременно сеанс танцев провести, если не по всем городам России, то по основным городам России, а потом мы еще покажем всей Европе, что мы можем не только чемпионаты мира по футболу организовывать, но у нас пенсионеры тоже могут нос утереть любому", — считает Владимир Петросян, департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Не только могут, но и утирают. Например, новым флэш-мобом. 1077 пенсионеров, танцующих Зумбу – такой рекорд зафиксировали в рамках марафона. Вполне возможно, в скором времени, он появится и на страницах книги рекордов Гиннеса.
Пока в Москве тысячи пенсионеров разминали ноги в жарких танцах, в Саранске представители старшего поколения осваивали компьютерную, финансовую и даже юридическую грамотность. Положительный результат обучения на курсах послужил основанием для проведения в регионе ежегодного Республиканского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
"На этих замечательных курсах, мы стали немного увереннее себя чувствовать, стараемся зарегистрироваться в социальных сетях, на прием к врачу, например, получить какие-нибудь Госуслуги и так далее, причем курсы организованы бесплатно и у нас очень талантливый преподаватель, который владеет материалом изумительно", — рассказывает Евгений Тюрин, выпускник курсов компьютерной грамотности.
Танцы, пение, спорт, компьютеры, это конечно очень интересно, но ведь многие пенсионеры, имея огромный опыт в своей сфере, все еще хотят работать. Так почему бы им эту работу не дать. В Ульяновске все чаще наиболее востребованными становятся именно пожилые специалисты.
Многие пенсионеры сами признаются – желания сидеть дома с выходом на пенсию, нет совсем. Было бы, чем заняться, и похоже в России интересных альтернатив просмотру сериалов, прополке огорода и сидению на лавочке с каждым днем становится все больше.
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