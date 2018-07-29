В России отмечается День военно-морского флота

Главный парад в честь праздника пройдёт одновременно в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Принимать его будет верховный главнокомандующий — президент России. Участвуют свыше 40 кораблей и больше 4-х тысяч военных.

Мероприятия пройдут на всех военно-морских базах. Самые масштабные запланированы на Тихоокеанском флоте. Во Владивостоке в парадном строю — четыре десятка боевых кораблей, катера, субмарины и суда обеспечения.

В Петропавловске-Камчатском — ещё более 20. В акватории Амурского залива прошли показательные выступления. Зрителю показали, как уничтожают подлодку противника и высаживают десант, сообщает телеканал "Россия 24".

По случаю дня ВМФ морские парады пройдут также в Севастополе, Новороссийске, Астрахани, Североморске и Балтийске.

Полную информацию о том, как они будут проходить, можно найти на сайте Минобороны России. В преддверии праздника на нем открыли интерактивный раздел. Здесь доступны схемы построения кораблей, их технические характеристики, обзор самолетов и вертолётов, которые участвуют в показах.

Для любителей истории есть отдельная страничка, где разместили уникальные воспоминания и документы. Некоторые публикуют впервые. Как, например, бумаги о подготовке и проведении первого после Великой Отечественной военно-морского парада. Ресурс доступен, как с компьютеров, так и с мобильных устройств.