Уэйн Руни получил рассечение и серьезную травму головы в матче MLS

Экс-нападающий футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который выступает в американской лиге MLS за команду "Ди Си Юнайтед" в очередном матче регулярного чемпионата против "Колорадо" (2:1) получил травму головы и покинул поле с залитым кровью лицом.

Англичанин в жестком единоборстве с соперником получил удар по голове, вследствие чего заработал рассечение, сообщает Спортбокс.Ru. Руни перешел в "Ди Си Юнайтед" нынешним летом, закончив выступления на родине за "Эвертон". До этого форвард 13 сезонов провел в составе "Манчестер Юнайтед".

