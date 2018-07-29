Путин поблагодарил за службу моряков несокрушимого российского флота

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, обходя выстроенный на Неве парадный строй кораблей на катере и приветствуя экипажи. Утром Путин прибыл в Петербург на вертолете, встретился с военными моряками, проехал по акватории и осмотрел корабли, которые принимают участие в торжественном смотре.

Парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде, передает "Интерфакс". Перед его началом командующие Балтийским, Северным, Черноморским флотами и Каспийской флотилией доложили главкому ВМФ Владимиру Королеву о готовности частей к торжественной церемонии. Из сирийского Тартуса по видеосвязи доложили о готовности к участию в параде оперативного соединения в Средиземном море.

Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны и вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, заявил в ходе парада Владимир Путин. Он также отметил важную роль Военно-морского флота России в обеспечении стратегического паритета.

Каждый день интересы России в мировом океане обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок, добавил президент. Россия, по его словам, по праву гордится своим Военно-морским флотом и военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями.

"Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура!" — сказал Путин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в мероприятиях по случаю дня ВМФ, проходящих в Севастополе. Глава правительства находится на парадной трибуне с видом на Севастопольскую бухту, где проходит военно-морской парад. В Севастополе в нем участвуют более 30 боевых кораблей во главе с флагманом Черноморского флота — ракетным крейсером "Москва", передает РИА Новости.

Военно-морской парад в Севастополе начался в 10:40 по сигналу — им стал выстрел из исторической пушки. Командует парадом командир соединения надводных кораблей Черноморского флота контр-адмирал Олег Криворог, принимает парад командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.