Порошенко назвал Крещение Руси европейским выбором князя Владимира

Президент Украины Петр Порошенко выступил на церковных торжествах на Владимирской горке в Киеве. Говоря о крещении Руси, Порошенко назвал выбор христианства так же и европейским выбором князя Владимира, пишет РИА Новости.

"Святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — заявил Порошенко.

В субботу в России, Украине и Белоруссии православные отметили 1030-летие Крещения Руси.