Львовские вандалы устроили погром на территории польских военных захоронений

На Лычаковском кладбище украинского Львова повреждено вандалами ограждение вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 годов. По сообщению горсовета Львова, накануне, 28 июля, около десятка молодых людей спортивного вида принялись ломать и вырывать деревянные щиты, защищавшие от повреждений исторические скульптуры двух львов перед аркой на входе на территорию мемориала.

По словам директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая, охране кладбища удалось совместно с полицией задержать одного из нарушителей. Горсовет Львова направил в правоохранительные органы обращение по факту повреждения имущества. Детали произошедшего и личность задержанного устанавливаются.