Футбольный "Милан" готов предложить Конте трехлетний контракт

Продолжают клубиться слухи вокруг одной из старейших команд итальянской Серии "А" – футбольного "Милана". "Акулы пера" уже увольняли главного тренера Дженнаро Гаттузо и вот – новый виток сплетен. Сообщается, что "россонери" может возглавить бывший наставник "Челси" Антонио Конте.

Конте по итогам прошедшего сезона был уволен из лондонского клуба и на его место пришел Маурицио Сарри. Однако 48-летний итальянец через суд требует от команды Романа Абрамовича 9 млн фунтов стерлингов за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного еще на 3 года.

Но, похоже, Конте не останется без работы долго, поскольку, как сообщает MilanNews.It, руководство "Милана" в лице нового технического директора Леонардо предложило экс-тренеру "Челси" 3-летний контракт с зарплатой около 6 млн евро в год.